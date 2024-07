La reazione del partito di Le Pen dopo l'appello del calciatore che aveva detto: "E' urgente andare a votare per non mettere il Paese nelle mani di queste persone"

Il Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen ha criticato il calciatore Kylian Mbappé dopo le sue parole in vista del secondo turno delle elezioni legislative, in programma per domenica. L’attaccante, riferendosi a Rn, aveva affermato che è “urgente andare a votare dopo i risultati catastrofici” del primo turno per “non mettere il Paese nelle mani di queste persone”.

“Non scendo in campo per dare consigli da allenatore, penso che ognuno debba stare al suo posto”, ha reagito il portavoce di Rn Laurent Jacobelli in un’intervista su TF1, aggiungendo che i membri del partito sono “stufi di lezioni di morale”. “Il campo giusto per Kylian Mbappé stasera è la squadra francese”, ha aggiunto, “indossa la maglia della squadra francese, la maglia di tutti i francesi, qualunque sia il loro voto”. I Bleus infatti affronteranno oggi il Portogallo nei quarti di finale di Euro 2024.

