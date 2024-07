Il premier britannico accompagnato dalla moglie Akshata Murty

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha votato in un seggio elettorale nella sua ex circoscrizione elettorale nel North Yorkshire. Questa tornata elettorale, nel Regno Unito, con ogni probabilità spodesterà il suo partito conservatore dopo 14 anni al potere. Il premier si è recato alle urne in compagnia della moglie Akshata Murty. Secondo le previsioni, il voto porterà il partito laburista al potere in un contesto cupo di malessere economico, crescente sfiducia nelle istituzioni e un tessuto sociale logoro.

