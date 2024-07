Il presidente continua la campagna elettorale nonostante le critiche

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden continua la campagna elettorale in vista delle elezioni di novembre che lo vedranno opposto a Donald Trump, nonostante le critiche che continuano a piovere sull’81enne leader, anche dal campo democratico. “Legittimo interrogarsi sulla sua salute”, ha detto l’ex speaker dem della Camera. Biden martedì pomeriggio ha lasciato per qualche ora la Casa Bianca per andare a McLean, in Virginia, a tenere un comizio.

