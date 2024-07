Nella riunione dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai si discuterà della lotta al terrorismo, ma anche di Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato ad Astana, capitale del Kazakistan, per prendere parte al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Lo ha annunciato l’ufficio stampa del Cremlino, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Il summit della Sco si terrà domani, 4 luglio, presso il Palazzo dell’Indipendenza di Astana. A margine del vertice, Putin avrà diversi incontri bilaterali, tra cui quello con il presidente cinese Xi Jinping e quello con il turco Recep Tayyip Erdogan, stando a quanto riferito martedì da Ria Novosti. Sono stati invitati anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e i leader di diverse organizzazioni internazionali.

Si rafforza il legame Putin-Xi

Putin e Xi si sono incontrati più di 40 volte e questo ennesimo faccia a faccia consentirà di rafforzare ulteriormente i loro legami personali nel quadro della loro “partnership strategica” in una fase caratterizzata da grandi tensioni tra i rispettivi Paesi e l’Occidente. La Sco aiuta la Cina a proiettare la sua influenza soprattutto in Asia centrale e nel Sud globale. La scorsa settimana Xi ha chiesto “ponti di comunicazione” tra i Paesi e vuole promuovere ulteriormente la Cina come alternativa agli Stati Uniti e ai suoi alleati. Per il Kazakistan e le altre nazioni dell’Asia centrale, l’incontro è un modo per promuovere la cooperazione con i vicini più grandi e potenti. Il Kazakistan, ad esempio, si impegna spesso sia con la Russia che con la Cina, ma cerca anche legami con l’Occidente. Tra gli obiettivi principali della Sco c’è la lotta al terrorismo. Soltanto la Russia quest’anno ha subito ben due attacchi: il primo alla Crocus city hall di Mosca (costato la vita a 145 persone) e il secondo in Daghestan lo scorso mese (21 morti). Un alto funzionario kazako ha dichiarato all’Associated Press che potrebbero anche esserci “molte discussioni a margine sull’Ucraina, poiché si tratta di una questione importante che riguarda tutti noi”.

