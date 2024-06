I roghi si estendono per oltre 20 chilometri quadrati, non esclusa natura dolosa

Numerosi incendi scoppiati nella giornata di ieri stanno bruciando un’area di oltre 20 chilometri quadrati nella contea di Calaveras, nel nord della California. L’agenzia statale dei vigili del fuoco ha riferito oggi che le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, non escludendo ipotesi dolose.

