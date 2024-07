Il processo riguarda il pagamento in nero alla porno attrice Stormy Daniels

La sentenza di pena per Donald Trump, nel processo per il pagamento in nero alla porno attrice Stormy Daniels, è stata rinviata al 18 settembre. Il giudice Juan Merchan ha acconsentito al rinvio, per poter valutare se la decisione di ieri della Corte Suprema sull’immunità garantita agli ex presidenti per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio delle loro funzioni abbia un impatto sul caso. Inizialmente, la sentenza di pena era stata fissata per l’11 luglio, quattro giorni prima della convention repubblicana che si terrà a Milwaukee dal 15 al 18 luglio e che ufficializzerà la nomination di Trump per la Casa Bianca.

