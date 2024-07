È successo a 350 km da Lucknow, la capitale dello Stato dell'Uttar Pradesh

Almeno 60 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite in seguito alla calca creatasi durante un raduno religioso di migliaia di persone in India, nello Stato dell’Uttar Pradesh, a 350 km dalla capitale Lucknow. Più di 150 persone sono state ricoverate in ospedale e il bilancio delle vittime potrebbe ancora salire. Secondo le prime notizie, oltre 15.000 persone si erano radunate per l’evento, che aveva l’autorizzazione per ospitarne circa 5.000.

