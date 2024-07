Decine di migliaia di persone in strada nella città simbolo dell'orgoglio LGBTQ

Decine di migliaia di persone sono scese in strada domenica per la San Francisco Pride Parade, coronando una serie di eventi che celebrano la comunità LGBTQ a giugno. I manifestanti hanno sfilato in costumi colorati e su carri avvolti di bandiere arcobaleno che rappresentano gruppi di comunità, politici, aziende e agenzie governative. La sfilata si è conclusa al Civic Center Plaza. Il Pride è andato in scena anche a New York, Chicago e in altre grandi città del mondo, sabato anche a Milano e Napoli.

