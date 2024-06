Tra le persone liberate anche due sacerdoti

Volodymyr Zelensky ha annunciato la liberazione di dieci civili ucraini “dalla prigionia russa”. Fra loro ci sono anche due sacerdoti della chiesa greco-cattolica, Bohdan Geleta e Ivan Levitskyi, “catturati a Berdyansk per aver resistito agli occupanti”, e Nariman Dzhelal, vicepresidente del Mejlis (un organo esecutivo e rappresentativo) del popolo tartaro di Crimea che era stato catturato nel 2021. “Sono già stati tutti rilasciati e si trovano a casa, in Ucraina“, ha detto il leader di Kiev sottolineando anche “gli sforzi del Vaticano per portare a casa queste persone“.

