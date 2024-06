Il ministero della Difesa russo avverte: "I Paesi della Nato ne avranno la responsabilità"

IN AGGIORNAMENTO – La guerra in Ucraina è stato uno dei temi al centro del duello tv tra Joe Biden e Donald Trump. I due candidati alle elezioni americane si sono affrontati sulla Cnn ed entrambi hanno criticato Vladimir Putin, seppur in modi diversi. Il tycoon ha affermato che i termini usati dal presidente russo “non sono accettabili” e ha assicurato che in caso di sua vittoria il conflitto “sarà risolto”. Il capo della Casa Bianca, invece, ha definito ancora una volta il leader del Cremlino un “criminale di guerra”.

Nel frattempo non si fermano i combattimenti al fronte. Le autorità di Mosca hanno fatto sapere di aver rilevato un aumento “dei droni strategici” americani in volo sul Mar Nero. “I Paesi della Nato ne avranno la responsabilità”, ha comunicato il ministero della Difesa russo, incaricando lo stato maggiore di prendere misure di risposta rapida a queste “provocazioni”.

14:08 Mosca: “Conquistato un altro villaggio nel Donetsk”

Le unità delle truppe ‘sud’ delle forze russe hanno conquistato il villaggio di Rasdolovka, nel Dontesk, dove gli ucraini avrebbero perso sino a 4.410 militari. Lo riferisce il ministero russo della Difesa, citato da Ria Novosti. “Unità del gruppo di truppe ‘del Sud’ hanno liberato attivamente il villaggio di Razdolovka” nel Donetsk “e hanno occupato posizioni più vantaggiose”, afferma il dicastero.

12:09 Cremlino: “Kallas ben nota per dichiarazioni russofobe”

Kaja Kallas che il Consiglio europeo ha indicato come nuova Alta rappresentante per gli Affari esteri “non ha ancora dimostrato inclinazioni diplomatiche” ed “è ben nota tra noi per le sue dichiarazioni assolutamente inconciliabili e talvolta anche rabbiosamente russofobe”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in conferenza stampa. Lo riporta la Tass.

10:07 Droni Usa sul Mar Nero, Mosca pronta a rispondere

Il ministro russo della Difesa, Andrei Belousov, ha incaricato lo stato maggiore di avanzare proposte per misure di risposta rapida alla “provocazioni statunitensi” sul Mar Nero dopo aver rilevato un aumento “dei droni strategici” americani in volo sul bacino marittimo. Lo riporta Ria Novosti, citando il ministero russo, secondo cui “tale attività aumenta notevolmente il rischio di incidenti che coinvolgono aerei delle Forze Aerospaziali” russe “il che aumenta il rischio di uno scontro diretto” tra Nato e Mosca. “I paesi della Nato ne avranno la responsabilità”, ha concluso il ministero russo.

09:35 Kiev: perdite russe aumentano di 1.170 unità

Le forze russe hanno perso altri 1.170 uomini, portando il totale a 540.490. Lo riporta Rbc Ucraina, citando il consueto aggiornamento su Facebook dello stato maggiore ucraino. Negli ultimi combattimenti stati anche distrutti un aereo, 50 droni, 60 sistemi di artiglieria, 24 carri armati e 21 altri veicoli corazzati da combattimento.

