Il vicepremier: "La democrazia ci impone di reagire con tutti i mezzi possibili"

Matteo Salvini attacca l’Unione europea dopo l’accordo sulle nomine ai vertici. “Ennesimo gesto di arroganza, di mancanza di rispetto per i cittadini che hanno chiesto il cambiamento, da parte di Bruxelles e dei burocrati europei che hanno riconfermato la von der Leyen con una squadra con la sinistra e i socialisti che hanno fatto tanti danni in questi cinque anni”, ha detto il vicepremier e leader della Lega in un video diffuso all’indomani del Consiglio Europeo. “È stato un colpo di Stato e la democrazia ci impone di reagire con tutti i mezzi possibili”. Sulla base dell’intesa Ursula von der Leyen verrà riconfermata come presidente della Commissione Ue, il portoghese Antonio Costa sarà il presidente del Consiglio europeo e l’estone Kaja Kallas sarà l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Quello che sta accadendo in queste ore è un colpo di stato dei burocrati europei sulla pelle dei cittadini.

Milioni di cittadini in Europa hanno votato e hanno chiesto un cambiamento a Bruxelles da tutti i punti di vista. E invece quelli che hanno perso voti propongono gli stessi… pic.twitter.com/7cfgyjDdXN — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 27, 2024

Salvini: “Lega lavora a grande gruppo per cambiamento a Bruxelles”

“Come Lega stiamo lavorando per un grande gruppo alternativo che porti nei palazzi di Bruxelles la voglia di cambiamento che milioni di italiani e milioni di europei hanno chiesto con il voto”, ha aggiunto Salvini.

