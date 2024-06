Secondo diversi media se non verrà raggiunto un accordo per la tregua a Gaza è probabile che possa scoppiare una guerra su larga scala tra Tel Aviv ed Hezbollah

IN AGGIORNAMENTO – Benjamin Netanyahu contro Hamas e l’Iran. Il premier israeliano ha fatto sapere che per fermare i tentativi di Teheran di conquistare il Medioriente è necessario distruggere l’organizzazione estremista palestinese. Il fronte minacciato dal leader di Tel Aviv si aggiunge a quello del Libano, per cui gli Stati Uniti continuano a mettere in guardia lo Stato ebraico. Secondo Washington, infatti, un tentativo israeliano di condurre una manovra di terra limitata nel Libano meridionale potrebbe innescare uno scontro totale con Hezbollah, a cui si unirebbe anche l’Iran.

14:42 Idf: abbattuto sospetto drone lanciato dal Libano

Le difese aeree hanno colpito sul Panhandle della Galilea, nel nord di Israele, un sospetto drone lanciato dal Libano. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa. A seguito dell’attacco, e di fronte al rischio di una caduta di schegge, le sirene d’allarme hanno iniziato a suonare nelle comunità israeliane di Kfar Blum e Amir.

11:21 Idf conferma operazione nel quartiere Shejaiya di Gaza

Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno confermato di aver lanciato ieri un’operazione mirata nel quartiere Shejaiya di Gaza City. Un blitz effettuato dalla 98esima divisione dopo aver ricevuto informazioni di intelligence sulla presenza di miliziani e infrastrutture di Hamas nell’area. I bombardamenti hanno preso di mira decine di siti di Hamas, facendo largo all’avanzata delle forze di terra. In altri attacchi nel nord della Striscia di Gaza, l’Idf afferma di aver ucciso numerosi terroristi che si erano asserragliati in una scuola e in altre strutture dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Durante le notte, infine, un caccia ha colpito un miliziano all’interno di un edificio nel centro Deir al Balah, dentro una ‘zona umanitaria’ indicata da Israele. “Il terrorista ha operato dall’interno dell’area umanitaria, che l’organizzazione utilizza come scudo per l’attività terroristica”, afferma l’Idf.

10:58 Media: 11 morti e 40 feriti in raid Israele vicino Rafah

Sarebbe di almeno 11 morti e oltre 40 feriti il bilancio di un bombardamento israeliano su Al-Mawasi, zona vicino Rafah dove trovano rifugio gli sfollati palestinesi. Lo riporta Al Jazeera, citando fonti mediche.

08:59 Media: “Senza tregua a Gaza probabile guerra Israele-Hezbollah”

Se non verrà raggiunto un accordo per la tregua nella Striscia di Gaza è probabile che nelle prossime settimane possa scoppiare una guerra su larga scala tra Israele ed Hezbollah. Lo riporta Politico, citando l’intelligence americana. I funzionari statunitensi stanno cercando di convincere entrambe le parti a ridurre la tensione, un compito che sarebbe molto più semplice con un cessate il fuoco a Gaza. Ma l’accordo è oggetto di trattative tese e i funzionari statunitensi non sono fiduciosi che Israele e Hamas accetteranno l’intesa sul tavolo nel prossimo futuro. Nel frattempo, le forze di difesa israeliane (Idf) e Hezbollah hanno elaborato piani di battaglia e stanno cercando di procurarsi ulteriori armi. Un altro alto funzionario americano ritiene che il rischio di una guerra aperta tra Israele ed Hezbollah, in questo momento, sia più alto che in qualsiasi altro momento delle ultime settimane.

08:54 Idf: morto un altro soldato a Gaza, totale sale a 316

Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno annunciato la morte di un altro soldato nei combattimenti nella Striscia di Gaza, portando il totale – dall’inizio della guerra – a 316 caduti. La vittima, scrive The Times of Israel, è il sergente 19enne Eyal Shynes, deceduto durante gli scontri nel sud dell’enclave. Prestava servizio nel 931esimo battaglione della Brigata Nahal.

06:19 Aviazione Israele attacca postazioni Hezbollah in Libano

“Nella notte, aerei da guerra hanno attaccato edifici militari dell’organizzazione terroristica Hezbollah nella zona di al-Khyam. Inoltre, un’altra struttura militare dell’organizzazione è stata attaccata nella zona di Al Adisa, nel sud del Libano”. Lo comunica l’aviazione israeliana sul suo account X ufficiale, pubblicando anche un video a infrarossi dei raid notturni.

