Gli Usa a Israele: "Operazione in Libano significa guerra con Teheran"

Il primo passo per fermare i tentativi dell’Iran di conquistare il Medioriente è distruggere Hamas. Lo ha affermato il primo ministro Benjamin Netanyahu a una delegazione del Jewish Institute for National Security of America in visita in Israele. Lo riporta il Times of Israel. “Il primo passo è tagliare quella mano, ovvero Hamas – ha affermato – avremo una lunga battaglia, che comunque non credo sarà così lunga, ma ci libereremo di loro“.

Netanyahu ha aggiunto che Israele deve anche “scoraggiare gli altri elementi dell’asse terroristico iraniano” sostenendo che l’alleanza sostenuta da Teheran “è in marcia per conquistare il Medioriente, compresa la penisola arabica. È solo questione di tempo”. Netanyahu da detto che l’Iran intende dare la caccia a “Satana di medie dimensioni ovvero l’Europa” e poi al “Grande Satana americano”.

Usa a Israele, operazione in Libano significa guerra con Iran

Funzionari americani in un recente incontro con responsabili della difesa israeliani li avrebbero messi in guardia in merito a eventuali operazioni militari in Libano. Secondo quanto riporta Haaretz gli Stati Uniti avrebbero spiegato che, in base alle valutazioni dell’intelligence, un tentativo israeliano di condurre una manovra di terra limitata nel Libano meridionale potrebbe innescare uno scontro totale con Hezbollah, a cui si unirebbe anche l’Iran. “Anche se Israele giurasse di voler solo allontanare Hezbollah dal confine e di non voler distruggere Beirut”, Teheran “probabilmente non ci crederebbe”, avrebbero detto i funzionari americani.

Hezbollah annuncia morte miliziano dopo raid Israele

Hezbollah ha annunciato la morte di un suo membro ucciso “sulla strada per Gerusalemme”, termine con cui vengono definiti gli agenti uccisi negli attacchi israeliani. Lo riporta il Times of Israel citando i media libanesi. L’uomo si chiamava Ali al-Din, dalla città di Sohmor. L’annuncio è arrivato in seguito alle notizie di un attacco di droni israeliani su una motocicletta a Sohmor, nel distretto occidentale della Beqaa, che ha ucciso almeno una persona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata