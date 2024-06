La First Lady accorre verso il marito subito dopo la fine del dibattito

Così come all’inizio del dibattito televisivo, anche alla fine Joe Biden e Donald Trump non si sono stretti la mano. Dopo il violento scambio di battute e accuse, la freddezza reciproca ha sancito la fine del duello sulla CNN. Ma mentre Trump è uscito di scena senza problemi, Biden ha avuto bisogno della moglie, la First Lady Jill Biden, per lasciare il leggio a cui era appoggiato. Jill Biden è uscita da dietro le quinte e ha immediatamente soccorso il marito, che sembrava avere bisogno di un sostegno per potersi muovere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata