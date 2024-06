Al centro del dibattito l'apertura a Ecr o ai Verdi della maggioranza a sostegno di Ursula von der Leyen, ma anche l'ok complessivo al pacchetto per i top jobs

Si svolge oggi il Consiglio Europeo decisivo per la decisione sui profili a cui assegnare i top jobs dei prossimi cinque anni dell’Unione Europea. Al centro della discussione che dovrebbe poi portare all’approvazione del pacchetto di nomine concordato tra le tre forze principali in Europa (Ppe, Pse e Renew) c’è l’allargamento della base di voti dei parlamentari europei a sostegno della candidata alla guida della Commissione, Ursula von der Leyen, alla ricerca del suo secondo mandato.

Se il Ppe guarda all’apertura nei confronti di Giorgia Meloni, che ieri nel suo intervento alla Camera ha duramente condannato l’accordo sul pacchetto di nomine concordato dai tre principali gruppi, il Pse è compatto nella chiusura a Fratelli d’Italia e al suo gruppo, Ecr, per aprire eventualmente ai Verdi. “Un processo inclusivo” che tenga conto anche “degli interessi italiani” è “fondamentale per l’Unione europea”, afferma il leader del Ppe Mandred Weber, mentre Elly Schlein, il cui Pd dispone della maggioranza dei parlamentari nel gruppo socialista, invita a guardare ai Verdi chiudendo ad ogni accordo con i gruppi della destra.

Insieme alla von der Leyen, i nomi trovati nell’accordo tra Ppe, Pse e i liberali di Renew vede il portoghese Antonio Costa alla guida del Consiglio Europeo, l’estone Kaja Kallas come Alto Rappresentante per la politica estera dell’Unione e la riconferma di Roberta Metsola alla presidenza dell’Europarlamento. IN AGGIORNAMENTO

15:00 Ue, Orban: “Elettori ingannati, no ad accordo vergognoso”

“Gli elettori europei sono stati ingannati. Il Ppe ha formato una coalizione di bugie con la sinistra e i liberali. Non sosteniamo questo accordo vergognoso“. Lo scrive su X il premier ungherese, Viktor Orban, a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo delle nomine.

14:40 Ue, Scholz: “Su von der Leyen posizione comune per trovare maggioranza”

“Esiste una posizione comune tra le famiglie dei partiti conservatori, socialdemocratici e liberali. Questo è importante perche la presidenza della Commissione ha bisogno della maggioranza in Parlamento. Quindi non si tratta solo di un punto su cui devono mettersi d’accordo i 27 capi di Stato e di governo, ma anche di una questione su quale sia la maggioranza politica che sostiene il presidente della Commissione in Parlamento. L’intenzione è che la piattaforma politica che ha sostenuto la signora von der Leyen in passato, Ppe, S&D e Renew, continui a farlo anche in futuro. La proposta che abbiamo avanzato tiene conto del fatto che tale maggioranza possa essere trovata per von der Leyen alla Commissione, Kaja Kallas come Alta rappresentante per gli affari esteri e Antonio Costa al Consiglio europeo. Adesso ne discuteremo con i nostri buoni amici al Parlamento europeo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al suo arrivo al Consiglio europeo.

14:30 Ue, Tajani al Ppe: “Attenti a escludere conservatori, finiscono con Le Pen”

Ai leader del Ppe “ho detto ‘attenzione ad escludere I conservatori da qualsiasi forma di dialogo perché significa far sì che poi i conservatori vadano a parlare con Le Pen. Se noi vogliamo invece avere una forza di destra moderata che sia diversa dall’estrema destra, dobbiamo essere noi l’interlocutore. Insomma il Partito Popolare Europeo, deve avere due interlocutori: uno a destra e uno a sinistra, se vogliamo garantire stabilità alle istituzioni. Non sono neanche d’accordo a mettere tutto nelle mani dei socialisti e dei liberali che hanno perso le elezioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Ppe, Antonio Tajani, al termine del pre-vertice del Ppe a Bruxelles.

14:25 Ue, Tajani: “Se Costa rimane per due mandati, anche Metsola deve rimanere”

“Se Costa vuole rimanere al Consiglio fino alla fine del ciclo politico, Roberta Metsola deve rimanere” alla guida del Parlamento europeo “fino alla fine della legislatura. I socialisti non si comportino come nel 2017 quando non rispettarono gli accordi, tanto che io venni eletto in base a un accordo tra popolari, liberali e conservatori. Mi auguro che questa volta rispettino i patti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Ppe, Antonio Tajani, al termine del pre-vertice del Ppe a Bruxelles.

14:15 Ue, Kallas: “Io Alta rappresentante? Non anticipiamo decisioni “

“Non anticipiamo le decisioni. In politica le sorprese accadono, quindi non si sa mai”. Così la premier estone Kaja Kallas in una conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a chi le chiedeva se la sua nomina ad Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri potesse considerarsi assodata. “Abbiamo un detto in Estonia che dice di non vendere la pelle dell’orso prima di averlo catturato, e seguirò questo principio”, ha aggiunto.

14:00 Ue, Scholz: “Meloni? Su nomine decidono tutti e 27 gli Stati membri”

Sulle nomine dei ‘top-jobs’ all’Unione europea “decidono tutti e 27 gli Stati membri nel Consiglio europeo. Ho già detto che si tratta anche di quale sia la piattaforma che sostiene la presidenza della Commissione in Parlamento e abbiamo raggiunto un’intesa politica tra queste tre famiglie di partiti. Questa è solo una posizione da discutere con gli altri. Tutti e 27 sono ugualmente importanti ed è anche importante per me, perché abbiamo facilitato il processo decisionale, perché il Consiglio europeo e gli Stati membri devono avanzare una proposta saggia che possa contare sulla maggioranza al Parlamento”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al suo arrivo al Consiglio europeo, rispondendo ad una domanda sul coinvolgimento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulle nomine.

13:45 Ue, Tusk: “Non ci può essere decisione senza Meloni”

“Nessuno rispetta la prima ministra italiana Meloni quanto me. C’è stato un malinteso. A volte abbiamo bisogno di piattaforme politiche specifiche per facilitare il processo. La posizione comune dei tre gruppi più grandi nel Consiglio europeo. Come sapete, abbiamo avviato i negoziati all’interno di questa piattaforma politica, ma questo è solo per facilitare il processo. La decisione spetta a Meloni e agli altri leader. L’unica intenzione e l’unica ragione per cui abbiamo preparato questa posizione comune è per facilitare questo processo. Davvero non c’è l’Europa senza l’Italia, né una decisione senza la prima ministra Meloni“. Lo ha detto il premier polacco, Donald Tusk, negoziatore Ppe per le nomine, al suo arrivo al Consiglio europeo.

13:30 Ue, Meloni arrivata a Palazzo Europa a Bruxelles

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’Europa Building a Bruxelles per partecipare ai lavori del Consiglio europeo.

13: 15 Bruxelles blindata per il Consiglio Europeo, le immagini

13:00 Ue, Tajani: “Molto perplesso su mandato 5 anni a socialista Costa”

“Certamente io sono molto perplesso sulla durata dei cinque anni per la presidenza del Consiglio europeo, perché è il Ppe che ha vinto le elezioni. Non le hanno vinte né i socialisti, né i liberali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al pre-vertice del Ppe a Bruxelles. I negoziatori delle nomine hanno concordato che il mandato al socialista Antonio Costa possa essere rinnovato dopo i 2,5 anni e non lasciare il posto ai popolari come era nella richiesta iniziale del Ppe.

12:45 Ue, Schlein: “Nessuna alleanza con Ecr e Id, aprire ai Verdi”

“Il Partito Democratico è del tutto intenzionato a far valere il proprio peso, l’abbiamo fatto in campagna elettorale, l’abbiamo fatto firmando un impegno a dire no a qualsiasi tipo di alleanza con il gruppo ECR guidato da Giorgia Meloni, così come con il gruppo Id di cui fanno parte Le Pen e Salvini. Per noi non può essere quella la strada, l’abbiamo chiarito, per noi è un no go, per noi non si può fare, nessuna alleanza con loro. Questo l’abbiamo chiarito insieme a tutta la famiglia socialista”. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein a margine del pre-vertice dei socialisti Ue a Bruxelles. “Se bisogna allargare, per noi sarebbe molto importante allargare ad altre famiglie democratiche, come democratica è la famiglia dei Verdi europei con cui ci sono tanti obiettivi condivisi, a partire dalla difesa del Green Deal e dalla necessità di accompagnarlo con tutte le risorse che servono per accompagnare una conversione che non lasci dietro nessuno”, aggiunge.

12:30 Ue, Schlein: “Priorità investimenti comuni, Green deal ed Europa sociale”

“Per noi del Partito Democratico, dentro alla famiglia socialista, le priorità per la prossima commissione sono molto chiare. Gli investimenti comuni, il Next Generation EU non può essere una parentesi che si chiude su spinta delle destre nazionaliste. Ci serve, serve all’Italia che continuino gli investimenti comuni europei, un piano industriale europeo che possa supportare una conversione ecologica giusta e la trasformazione digitale se lasciare indietro nessuno”. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein a margine del pre-vertice dei socialisti Ue a Bruxelles. “Il Green Deal non è meno industria è un tipo diverso di industria in cui l’Italia può tornare a guidare, come ha fatto sempre sull’economia circolare. Quindi investimenti comuni, il green deal che non deve perdere la sua ambizione ma dobbiamo pretendere tutte le risorse e gli investimenti comuni per prendere per mano le imprese, i lavoratori e gli e accompagnarli nei cambiamenti necessari”, aggiunge.

12:15 Ue, Tajani: “Io favorevole a pacchetto nomine ma senza apertura a Verdi”

“Vedremo” se ci sarà un voto contrario di Meloni sulle nomine. “La mia posizione è favorevole ma senza alcuna apertura ai Verdi. Bisogna invece guardare a un dialogo con i conservatori”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al pre-vertice del Ppe a Bruxelles.

12:00 Ue, Weber, fondamentale includere Italia su nomine

“Un processo inclusivo” che tenga conto anche “degli interessi italiani” è “fondamentale per l’Unione europea”. Lo ha detto il presidente del partito popolare europeo Manfred Weber al suo arrivo al pre vertice del Ppe. “L’Italia è uno dei Paesi del G7, uno dei leader dell’Unione europea”, ha ricordato Weber, sottolineando di aver “apprezzato molto” il “contributo del governo italiano sotto la guida di Antonio Tajani e Giorgia Meloni”.

