Naruhito e Masako sono rientrati dopo una visita di 3 giorni nel Regno Unito

Re Carlo III e la regina Camilla hanno salutato l’imperatore giapponese Naruhito e l’imperatrice Masako che tornavano in patria dopo un viaggio di tre giorni a Londra. Durante la loro visita sono stati accolti con una cerimonia reale partecipando a un banchetto offerto dal re, hanno deposto una corona di fiori nell’Abbazia di Westminster poi sono andati in visita in uno dei principali istituti di ricerca biomedica della Gran Bretagna.

