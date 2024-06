La leader dem: "Non è colpa degli elettori se la destra ha perso"

Accoglienza in grande stile per l’imperatore giapponese Naruhito e l’imperatrice Masako nel primo dei tre giorni della visita di Stato in Gran Bretagna. La coppia è stata ricevuta a Londra da Re Carlo III e dalla Regina Consorte Camilla con una parata nella Horse Guards Parade, prima di un corteo sul Mall verso Buckingham Palace, dove martedì sera è in programma un banchetto di stato.

