La presidente della Commissione europea è in pole position per la riconferma come candidata del Ppe

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in pole position per la riconferma come candidata del Ppe, ha incontrato oggi la presidente del gruppo dei Socialisti e democratici, Iratxe Garcìa Pèrez, al Parlamento europeo di Bruxelles. Lo apprende LaPresse da fonti dell’Eurocamera vicine al dossier.

La leader tedesca, accompagnata dal suo capo di gabinetto Bjoern Seibert, ha voluto incontrare la presidente socialista, all’indomani della sua riconferma alla guida del gruppo S&D, per cercare l’appoggio parlamentare in vista della sua nomina da parte del Consiglio europeo. È consuetudine che von der Leyen riceva i leader dei gruppi politici a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione, in vista di plenarie o Consigli europei importanti, ma questa volta si è recata lei all’Eurocamera in quanto spitzenkandidat dei popolari. Se indicata domani dal Consiglio europeo, tra le due leader dovrebbe esserci un paio di altri incontri prima del passaggio parlamentare di conferma della nomina, che dovrebbe essere il 18 luglio. Con il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, invece, von der Leyen è in “regolare contatto“, riferisce una fonte del Ppe.

