La presidente della Commissione europea scrive ai leader Ue: "Accordi con Paesi terzi fondamentali. Prepararsi ad attuazione Patto"

“L’accordo sul Patto non rappresenta la fine della riflessione sugli strumenti a nostra disposizione. Molti Stati membri stanno esaminando strategie innovative per prevenire la migrazione irregolare affrontando le domande di asilo più lontane dalle frontiere esterne dell’UE. Sono in corso riflessioni su idee che sicuramente meriteranno la nostra attenzione quando sarà avviato il nostro prossimo ciclo istituzionale”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella lettera sui risultati raggiunti nelle politiche migratorie inviata ai leader Ue in vista del vertice di domani.

“Basandosi sull’esperienza con i meccanismi di transito di emergenza o 1:1, possiamo lavorare a monte sulle rotte migratorie ed esplorare modi per sviluppare ulteriormente questi modelli – aggiunge -. Basandosi sull’approccio basato sul percorso sviluppato dall’UNHCR e dall’OIM, possiamo cercare di sostenere la creazione di sistemi nazionali di asilo funzionanti nei paesi partner, rafforzando al tempo stesso la nostra cooperazione sui ritorni ai paesi di origine accompagnati da misure di reinserimento per i rimpatriati. Come previsto nel regolamento sulla procedura di asilo, la Commissione valuterà come lavorare meglio in sinergia con i futuri paesi terzi sicuri designati. La Commissione continuerà a sostenere queste riflessioni, nel rispetto del diritto internazionale e consapevole della necessità di lavorare in modi che siano accettabili anche per i nostri partner e che consentano di trovare soluzioni sostenibili per i migranti stessi”.

von der Leyen ai leader Ue: “Accordi con Paesi terzi fondamentali”

“La dimensione esterna del nostro lavoro sulla migrazione è un fattore chiave per il successo del Patto nel suo insieme, poiché solo con partenariati ben funzionanti riusciremo a realizzare una cooperazione volta a prevenire le partenze e a combattere il traffico di migranti, nonché a garantire un rimpatrio e una riammissione agevolata di coloro che non hanno diritto di restare” prosegue la presidente della Commissione europea.

“È chiaro che l’UE riuscirà ad arginare la migrazione irregolare verso l’UE solo se sarà in grado di attuare politiche globali e intelligenti con i nostri vicini e oltre, in particolare con i partner scelti per noi in base alla geografia, poiché i migranti transitano negli stati più vicini al paese. L’UE raggiunge i nostri confini”, aggiunge. “I partenariati globali possono funzionare solo se la migrazione va di pari passo con una serie di interessi condivisi che includono la sicurezza, lo sviluppo economico, l’energia e il commercio. Questi partenariati sono di reciproco interesse: devono essere costruiti sulla considerazione delle esigenze e degli interessi dei nostri partner e sulla consapevolezza che i principali interessi europei devono essere rispettati, agendo nell’interesse reciproco”, scrive ancora la presidente.

von der Leyen ai leader Ue: “Prepararsi ad attuazione Patto”

“Il nostro compito comune è ora quello di rendere il Patto migrazione e asilo una realtà. Abbiamo solo 24 mesi per prepararci prima che il Patto entri in vigore nel giugno 2026 e non dobbiamo sottovalutare il lavoro che ci attende. Ogni Stato membro deve impegnarsi in preparativi rigorosi, rivedendo e adattando la legislazione vigente; mettendo in atto sistemi di consulenza legale e monitoraggio; sviluppando sistemi informatici, infrastrutture e strutture di accoglienza, in particolare per la procedura di frontiera; modificando le pratiche amministrative e il coordinamento tra le autorità a livello nazionale; integrando il lavoro delle agenzie dell’UE nei sistemi nazionali, nonché creando e rafforzando le capacità, attraverso l’assunzione e la formazione del personale” sottolinea Ursula von der Leyen.

“Il piano comune di attuazione per il Patto adottato dalla Commissione il 12 giugno suddivide i nuovi obblighi in dieci blocchi di base e specifica il lavoro che deve essere svolto in ciascun caso dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle agenzie dell’UE – aggiunge -. È progettato per fornire il massimo supporto agli Stati membri in questa importante impresa. Ecco perché la Commissione lo ha anticipato di tre mesi rispetto a quanto richiesto dalla legge, per dare alle autorità nazionali il tempo più lungo possibile per elaborare i loro piani nazionali di attuazione, che devono essere presentati entro metà dicembre di quest’anno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata