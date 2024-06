Il reporter è stato arrestato con l'accusa di spionaggio lo scorso 29 marzo

È stata fissata per il 13 agosto in Russia la prossima udienza del processo al giornalista Usa del Wall Street Journal (Wsj) Evan Gershkovich, arrestato il 29 marzo del 2023 a Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio. Lo riferiscono funzionari del tribunale.

Il processo, a porte chiuse, si è aperto oggi a Ekaterinburg. I giornalisti sono stati ammessi in aula per alcuni minuti prima che il procedimento venisse chiuso. Secondo l’ambasciata Usa, sono stati ammessi brevemente in tribunale anche due funzionari consolari dell’ambasciata statunitense a Mosca.

Russia, Cremlino: “Gershkovich? Questione scambi prigionieri ama il silenzio”

La questione dello scambio di prigionieri “ama il silenzio”, quindi è impossibile parlare di segnali per un possibile trasferimento del giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, accusato di spionaggio, negli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. Peskov ha detto che è necessario chiesto di attendere la decisione della corte sul caso del giornalista. “Ora, come prima, non possiamo parlare di alcun segnale. Possiamo solo ripetere che questo argomento ama il silenzio”, ha sottolineato Peskov, sottolineando che “questo argomento è molto di risonanza negli Stati Uniti, ma non è così di risonanza nel nostro Paese”.

Mosca: “Usa considerino segnali ricevuti su Gershkovich”

Il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, ha sottolineato, in merito alla situazione del giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, che l’amministrazione americana, “che mostrando tanto interesse e tanta attività” per il destino di Gershkovich, “deve ancora considerare seriamente i segnali che ha ricevuto a Washington attraverso i canali appropriati,”. “Non dovrebbero ignorarli, come sono soliti fare, ma pensare all’essenza di questi segnali. Forse allora qualcosa diventerà loro più chiaro”, ha concluso Ryabkov, come riporta Interfax.

Casa Bianca: “Gershkovich non è una spia, è usato come merce di scambio”

Evan Gershkovich “non è una spia” ed è “usato come merce di scambio” dalle autorità russe. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, riguardo al processo iniziato oggi in Russia nei confronti del giornalista del Wall Street Journal, accusato di spionaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata