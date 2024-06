Il governo statunitense nega le accuse

Quindici mesi dopo l’arresto, nella città di Ekaterinburg, in Russia, con l’accusa di spionaggio il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich torna in città per un processo a porte chiuse. Gershkovich, 32 anni, figlio di immigrati dall’Unione Sovietica e nato in America, è il primo giornalista occidentale ad essere arrestato per spionaggio nella Russia post-sovietica. Il governo statunitense nega vigorosamente le accuse.

