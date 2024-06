I due si sono dati appuntamento in vista del vertice del 75° anniversario della Nato che si terrà a Washington il mese prossimo

IN AGGIORNAMENTO – Giorno n° 846 della guerra in Ucraina. Il presidente americano Joe Biden ha incontrato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg con cui ha discusso delle nuove misure adottate dagli alleati in favore di Kiev e della spese per la difesa. I due hanno parlato anche di un nuovo record varato da poco dall’Occidente ovvero che “23 alleati raggiungeranno la soglia di spesa del 2% della Nato, un aumento più che doppio da quando Biden è entrato in carica”, ha fatto sapere la Casa Bianca. Lunedì, inoltre, a Lucerna, in Svizzera, c’è stato un summit sulla pace in Ucraina a cui hanno preso parte diversi leader internazionali come la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni.

10:32 Cina: “Nato smetta di seminare discordia e scaricare colpe su altri”

In merito al conflitto in Ucraina “si consiglia” alla Nato di “smettere di scaricare le colpe e di seminare discordia, di non gettare benzina sul fuoco e istigare lo scontro tra i campi, e di fare qualcosa di pratico per la soluzione politica della crisi”. Lo ha affermato Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian in un briefing con in media. Lo riporta l’agenzia di stampa di Pechino, China news. “La Nato dovrebbe fare è un’autoriflessione piuttosto che diffamare e attaccare arbitrariamente la Cina”, ha aggiunto. “La Cina non è l’ideatrice o la parte responsabile della crisi Ucraina ed è sempre stata impegnata a promuovere la pace e i colloqui hanno avuto un ampio riconoscimento da parte della comunità internazionale”, ha concluso.

09:13 Presidentessa del parlamento lituano in visita a Kiev

La presidentessa del parlamento lituano, Viktorija Cmilyte-Nielsen è giunta a Kiev in visita ufficiale. Lo ha reso noto la vicepresidente della Verkhovna Rada, il parlamento di Kiev, Elena Kondratiuk, su X parlando di una visita “importante per lo sviluppo della cooperazione interparlamentare e una testimonianza del sostegno alle relazioni fra Ucraina e Lituania”.

01:33 Casa Bianca: “Incontro Biden-Stoltenberg con focus su Ucraina e difesa”

Il presidente Usa, Joe Biden, ha incontrato “il segretario generale dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, Jens Stoltenberg, in vista del vertice del 75° anniversario della Nato che si terrà a Washington il mese prossimo, che il presidente ospiterà”. Lo si legge una nota pubblicata sul sito ufficiale della Casa Bianca. Biden “ha accolto con favore le misure che gli alleati della Nato stanno intraprendendo per sostenere l’Ucraina e per approfondire i partenariati, anche nell’Indo-Pacifico”, prosegue la nota. “Il presidente Biden e il segretario generale Stoltenberg hanno inoltre discusso dei progressi significativi in materia di spesa per la difesa, incluso il fatto che un record di 23 alleati raggiungerà la soglia di spesa del 2% della Nato, un aumento più che doppio da quando il presidente Biden è entrato in carica”, informa ancora la Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata