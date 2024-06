Tentativo di golpe a La Paz dell'ex comandante dell'esercito Zúñiga ai danni del presidente Arces

Si teme un tentativo di colpo di Stato in Bolivia, dove veicoli corazzati assediano il palazzo del governo a La Paz. Un video trasmesso dalla televisione boliviana ha mostrato il presidente Luis Arce mentre affronta il comandante generale dell’esercito, Juan José Zúñiga, nel corridoio del palazzo. “Sono il tuo capitano e ti ordino di ritirare i tuoi soldati e non permetterò questa insubordinazione”, le parole di Arce. Prima di entrare nel palazzo del governo, Zúñiga ha detto ai giornalisti presenti nella piazza: “Sicuramente presto ci sarà un nuovo governo, il nostro Paese, il nostro Stato non possono andare avanti così”. La televisione boliviana ha mostrato due carri armati e alcuni uomini in uniforme militare davanti al palazzo governativo. L’ex presidente boliviano Evo Morales, su X, ha denunciato il movimento dei militari in Plaza Murillo, definendolo un colpo di stato “in corso di svolgimento”.

