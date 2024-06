Il fondatore di WikiLeaks ha patteggiato ed è stato rilasciato il 25 giugno

L’avvocato di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks accusato di spionaggio e rilasciato mercoledì, parla in una conferenza stampa: “Il processo a Julian Assange non ha precedenti. In 100 anni di esistenza dell’Espionage Act, gli Stati Uniti non hanno mai usato questa legge per perseguire un editore, un giornalista come il signor Assange”, ha detto il legale Barry Pollack. L’accordo raggiunto con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è arrivato dopo che Assange ha trascorso 12 anni in autoesilio o in una prigione britannica. Si è dichiarato colpevole di aver cospirato per ottenere e diffondere illegalmente informazioni classificate relative alla difesa nazionale degli Stati Uniti. Il patteggiamento prevedeva l’ammissione di colpevolezza, ma gli consentiva anche di tornare in Australia senza trascorrere un periodo in una prigione americana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata