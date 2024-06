Centinaia di persone costrette a evacuare le zone coinvolte

Da giorni il maltempo imperversa nel Midwest degli Stati Uniti. La diga di Rapidan, vicino a Mankato, nello Stato del Minnesota, è parzialmente crollata, costringendo le autorità a evacuare centinaia di persone o a essere salvate dall’innalzamento delle acque. Le inondazioni hanno causato problemi anche in alcune parti dell’Iowa, del Nebraska, del South Dakota nonostante la vasta ondata di caldo. In alcune comunità colpite dalle inondazioni, la temperatura lunedì pomeriggio si è avvicinata ai 38 gradi. Più di 3 milioni di persone vivono in aree colpite dalle inondazioni, da Omaha, Nebraska, a St. Paul, Minnesota. Più di 3 milioni di persone vivono in aree colpite dalle inondazioni, da Omaha, Nebraska, a St. Paul, Minnesota. Molti corsi d’acqua potrebbero raggiungere il picco solo nella seconda parte di questa settimana, poiché le acque alluvionali defluiscono lentamente lungo una rete di fiumi verso il Missouri e il Mississippi.

