Allarme delle autorità, soprattutto a Washington D.C., Baltimora e Philadelphia

Fine settimana rovente negli Stati Uniti dove le temperature, in alcune zone, hanno raggiunto i 40 gradi. Registrato caldo record soprattutto a Washington D.C., Baltimora e Philadelphia. Dal medio Atlantico al Maine, attraverso la regione dei Grandi Laghi e in tutto l’Ovest fino alla California, le autorità hanno messo in guardia i residenti dai pericoli delle temperature eccessive e dell’umidità.

