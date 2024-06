Si erano persi in una rete di grotte in Cantabria

Soccorritori della Guardia Civil spagnola hanno salvato due speleologi che si erano persi all’interno di una rete di grotte vicino alla città di Soba, nella regione settentrionale della Cantabria in Spagna. I due esploratori sono stati ritrovati lunedì 24 giugno da membri del GREIM, il servizio speciale di soccorso della Guardia Civil. Sono stati trovati illesi alle 17.50 ora locale in una zona conosciuta come Sima del Sombrero. I due speleologi – un uomo e una donna, entrambi spagnoli – erano stati dichiarati dispersi il giorno prima dopo aver perso i contatti con la loro squadra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata