Popolazione palestinese ad alto rischio di carestia

Aiuti umanitari sono stati lanciati per via aerea a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. L’intero territorio palestinese è considerato a “alto rischio” di carestia dopo che l’offensiva israeliana a Rafah ha causato sfollamenti e interruzioni delle operazioni di aiuto nel sud. In una bozza di rapporto pubblicata dalla principale autorità internazionale sulle crisi alimentari, quasi tutti a Gaza stanno lottando per procurarsi cibo e si prevede che più di 495mila persone, più di un quinto della popolazione di 2,3 milioni di abitanti, vivranno il più alto livello di fame nei prossimi mesi. All’inizio della guerra Israele ha imposto un assedio totale al territorio e lo ha allentato solo gradualmente sotto la pressione di Washington. La guerra ha distrutto gran parte della capacità di Gaza di produrre il proprio cibo.

