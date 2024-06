Il candidato repubblicano alla presidenza Usa parlando con dei sostenitori durante una sosta in un ristorante di Philadelphia

Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con dei suoi sostenitori durante una sosta in un ristorante di Philadelphia, prima di un comizio previsto in serata. “La mia strategia è molto semplice: rendere l’America di nuovo grande, tutto qui. Perché il nostro Paese sta andando all’inferno e noi lo faremo tornare indietro velocemente. Non c’è una strategia, lo faremo in fretta”, ha detto il tycoon che poi ha attaccato l’attuale capo della Casa Bianca Joe Biden. “So che è rinchiuso in una capanna di legno da qualche parte. Potete immaginare cosa stia facendo”.

