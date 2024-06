Il bilancio è di almeno tre morti e 29 feriti

È di almeno tre morti e 29 feriti il bilancio degli attacchi russi su Kharkiv, in Ucraina. Le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale nel pomeriggio di sabato 22 giugno. “Questo terrore russo con bombe guidate deve essere fermato e può essere fermato. Abbiamo bisogno di decisioni forti da parte dei nostri alleati per poter distruggere i terroristi russi e gli aerei da combattimento russi dove si trovano”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram.

