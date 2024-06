L'affondo dell'ex presidente degli Stati Uniti contro Biden

Sabato Donald Trump ha tenuto un comizio a Filadelfia. Criminalità e l’immigrazione al centro del discorso dell’ex presidente degli Stati Uniti. “Secondo il Much Better National Crime Victimization Survey, da quando ho lasciato il mio incarico c’è stato un aumento del 43% dei crimini violenti, tra cui un aumento del 58% degli stupri e dell’89% delle aggressioni aggravate e un aumento del 56% delle rapine. A parte questo, credo che stiamo andando abbastanza bene, non credete? Ma con il vostro voto, l’ondata di bolgia, morte e terrore di Joe Biden inizierà a ritirarsi nel momento in cui presterò giuramento il 20 gennaio”, ha dichiarato Trump.

