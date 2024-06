Il romanziere si è unito al grido delle persone in protesta che chiedono le dimissioni dell'attuale esecutivo

Lo scrittore israeliano David Grossman ha letto una poesia davanti a una piazza gremita di migliaia di persone che manifestavano contro il governo di Benjamin Netanyahu a Tel Aviv. “È il momento di lottare, uomini e donne. È il momento di scendere in piazza. C’è chi e cosa per cui lottare. Perché la vita non ci darà di nuovo un dono come questo. Nessun altro Paese sorgerà dalle liti. E c’è qualcuno per cui combattere. Tutto ora dipende da voi. È il momento di alzarsi, di vivere, essere per la gente o non esserlo, essere umani o non esserlo. E c’è per chi, e c’è per cosa. E tutto dipende dal fermare l’avanzata”, ha detto Grossman. Il romanziere dunque si è unito al grido delle persone in protesta che chiedono le dimissioni dell’attuale esecutivo e nuove elezioni.

