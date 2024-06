Si calcola che solo nel quartiere di Cuautepec siano3 mila gli esemplari della vettura tedesca

Nella periferia di Città del Messico si è celebrata come da nessun’altra parte al Mondo la Giornata Internazionale del Maggiolino Volkswagen, che era in programma il 22 giugno.

Nonostante l’iconica vettura sia originaria della Germania, nel Paese centroamericano ha avuto una diffusione clamorosa. Si calcola che solo nel quartiere di Cuautepec, siano circa 3 mila gli esemplari che sfrecciano per le strade. Tantissimi in particolare i tassisti che usano il Maggiolino che con il suo aspetto eccentrico ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo.

Tuttavia, dopo che la produzione dei modelli più vecchi è stata interrotta in Messico nel 2003 e delle versioni più recenti nel 2019, la popolazione della vettura sta diminuendo anche a Città del Messico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata