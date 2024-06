Foto da Instagram

Il capodelegazione al parlamento europeo Claudiu Tarziu: "Noi contro von der Leyen anche se Meloni la appoggiasse"

L’Alleanza per l’Unione dei Romeni, partito di estrema destra fondato nel 2019, contro la comunità Lgbtq+ e contro la ripartizione dei migranti tra gli Stati membri. “Per quanto riguarda le politiche sull’immigrazione, Aur ritiene che sia necessario fermare l’immigrazione illegale, che oggi è sempre più incoraggiata, purtroppo, con le più gravi conseguenze culturali, economiche, sociali e politiche. Inoltre, non sosteniamo quote obbligatorie di immigrati per gli Stati membri”, ha dichiarato a LaPresse Claudiu Tarziu, capodelegazione del partito nazionalista romeno Aur al parlamento europeo, da poco entrato nel gruppo Ecr. “Per quanto riguarda la minoranza Lgbtq+, siamo guidati dai valori cristiani. Non abbiamo nulla contro gli individui all’interno di questa comunità, tuttavia respingiamo la loro propaganda specifica, che riteniamo danneggi la moralità pubblica e metta in pericolo l’innocenza dei bambini. Inoltre, non possiamo sostenere la distorsione della nozione di famiglia attraverso l’accettazione di ‘matrimoni’ tra persone dello stesso sesso e la legalizzazione dell’adozione di bambini da parte di coppie gay”, ha aggiunto.

“Sebbene non sia ancora certo se Giorgia Meloni e i nostri alleati di Fratelli d’Italia sosterranno Ursula von der Leyen per un altro mandato come capo della Commissione Europea, siamo fiduciosi nella nostra libertà di votare secondo la nostra coscienza e le promesse fatte al nostro elettorato. Di conseguenza, noi, Aur, voteremo contro la continuazione del mandato di von der Leyen come capo della Commissione. La consideriamo responsabile delle politiche pubbliche che riteniamo abbiano avuto un impatto grave e negativo non solo sul progetto europeo, ma anche sulla vita degli europei”, ha detto ancora Tarziu.

Aur: “Fidesz sbaglia, possiamo stare insieme in Ecr”

“Fidesz ha una percezione distorta dell’Aur a causa dei ripetuti attacchi del partito Udmr contro di noi. Nonostante ciò, cerchiamo il dialogo con Fidesz e crediamo di poter far parte dello stesso gruppo politico. Condividiamo gli stessi valori e principi conservatori e ora è il momento per tutti i conservatori di unirsi contro i pericoli dell’aggressione globalista”, ha sottolineato Tarziu. “Aur non è contro nessuna minoranza, compresi gli ungheresi in Romania. La Romania funge da modello di coesistenza in Europa, garantendo ampi diritti e libertà alle 18 minoranze ufficialmente riconosciute all’interno dei suoi confini. Questo deve rimanere invariato. Purtroppo, abbiamo avuto controversie costituzionali con i politici ungheresi del partito Udmr, che dalle loro posizioni di funzionari pubblici (parlamentari, ministri, funzionari eletti locali) minacciano l’integrità, l’indipendenza e la sovranità dello Stato rumeno. Non possiamo essere condannati per aver difeso la Costituzione e lo stato di diritto in Romania”.

Aur: “Scelta Ecr naturale, noi da sempre pro-Kiev”

“Ci siamo uniti al gruppo Ecr al Parlamento europeo in modo naturale, perché siamo un partito nazional-conservatore e perché eravamo nel processo di unirci al partito Ecr da tre anni. Abbiamo firmato una dichiarazione in cui abbiamo ribadito ciò che abbiamo detto fin dall’inizio della guerra iniziata dalla Russia contro l’Ucraina, e questo era necessario perché ad alcuni membri del gruppo Ecr non era chiara la nostra posizione, a causa della propaganda anti-Aur in Romania”, ha dichiarato ancora il capodelegazione del partito nazionalista romeno. “In questo documento, il presidente del partito, George Simion, ha ribadito che noi, Aur, condanniamo la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e che siamo promotori della pace, che vogliamo per tutta l’Europa. Aur è stato il primo partito rumeno a tenere una manifestazione di protesta davanti all’ambasciata russa, il secondo giorno dopo lo scoppio del conflitto armato. Inoltre, Aur ha sempre chiesto una risoluzione diplomatica, per trovare una soluzione per tornare a uno stato di pace”.

