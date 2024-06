Le temperature sfiorano i 40 gradi: allerta anche in Croazia e Macedonia del Nord

Un’ondata di caldo sta investendo i Balcani occidentali. Le temperature stanno sfiorando i 40 gradi, fenomeno inusuale a metà giugno, in Serbia, Bosnia e Montenegro per una corrente che arriva dall’Africa e che porta con sé anche particelle di sabbia. Allerta afa anche in Croazia e Macedonia del Nord da venerdì. Nelle immagini i cittadini affaticati dal gran caldo a Belgrado, Mostar e Podgorica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata