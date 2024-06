In centinaia assistono al fenomeno che accade una volta all'anno

All’alba del 20 giugno, durante il solstizio d’estate, centinaia di persone si sono radunate di fronte al complesso monumentale di Stonehenge per assistere allo speciale fenomeno che accade una volta all’anno in questo periodo: il sole che si allinea con l’ingresso principale del monumento. Alcune persone frequentano il sito archeologico che si trova vicino ad Amesbury nello Wiltshire, Inghilterra, perché credono che il cerchio abbia un significato spirituale, così come lo stesso solstizio, considerato da molti come un fenomeno spirituale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata