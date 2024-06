L'elezione del presidente dell'Eurocamera si svolgerà martedì 16 luglio nella plenaria di Strasburgo

Il gruppo Ppe ha ufficializzato la candidatura di Roberta Metsola per un nuovo mandato alla guida del Parlamento europeo. L’elezione del presidente dell’Eurocamera si svolgerà martedì 16 luglio nella plenaria di Strasburgo.

“La nostra presidente del Parlamento europeo, il volto della democrazia europea. Congratulazioni, cara Roberta Metsola, per la tua elezione come candidata del Ppe per un nuovo mandato come Presidente del Parlamento europeo. Ti batti per un Parlamento europeo forte, visibile e orientato al futuro“, ha scritto il presidente del gruppo Ppe Manfred Weber su X.

