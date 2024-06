Le immagini della cerimonia ufficiale di benvenuto

Vladimir Putin è in visita in Corea del Nord. Il presidente russo è stato accolto dal leader Kim Jong Un e da una cerimonia ufficiale di benvenuto a Pyongyang. Il capo del Cremlino è arrivato nella Capitale nordcoreana all’inizio di mercoledì, dopo aver dichiarato che i due Paesi vogliono cooperare strettamente per superare le sanzioni guidate dagli Stati Uniti a fronte dell’intensificarsi degli scontri con Washington.

