Lo scontro tra una draga e una nave per il rifornimento ha causato la fuoriuscita di carburante

Operai al lavoro per ripulire la spiaggia dopo che una fuoriuscita di petrolio, causata dall’urto di una draga contro una petroliera ferma, aveva annerito parte della costa meridionale di Singapore, compresa la popolare isola turistica di Sentosa. La fuoriuscita ha suscitato preoccupazioni per la fauna marina. La draga Vox Maxima, battente bandiera olandese, ha urtato la nave Marine Honor di Singapore per il rifornimento di carburante. La nave ha danneggiato la cisterna della Marine Honor, che ha causato la fuoriuscita di petrolio in mare. L’Autorità marittima e portuale di Singapore ha dichiarato in un comunicato che la perdita di petrolio dalla nave è stata contenuta e che il petrolio fuoriuscito dalla petroliera danneggiata è stato trattato con disperdenti.

