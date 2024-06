Mosca e Pyongyang stanno intensificando la loro cooperazione militare

Vladimir Putin è arrivato nella regione orientale russa della Jacuzia, dove farà tappa nel suo viaggio verso la Corea del Nord per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Il numero uno del Cremlino ha in programma l’incontro con gli studenti di una scuola superiore di musica e il capo della Repubblica Autonoma, Aisen Nikolaev. La Russia e la Corea del Nord stanno approfondendo il loro allineamento di fronte all’intensificarsi degli scontri con Washington. La visita di Putin giunge tra le preoccupazioni internazionali per l’espansione della cooperazione militare tra i due Paesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata