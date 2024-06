Fra le motivazioni - ha spiegato il suo legale - l'invito dell'attivista a boicottare le elezioni parlamentari

La premio Nobel per la pace del 2023 Narges Mohammadi è stata condannata a un ulteriore anno di carcere da un tribunale iraniano per “attività di propaganda contro lo Stato”. Lo ha reso noto su X il suo legale Mostafa Nili. Fra le motivazioni – ha spiegato – il suo inviato a boicottare le elezioni parlamentari“.

L’attivista, attualmente in carcere a Teheran, aveva visto consegnare il premio Nobel ai figli gemelli 17enni Ali e Kiana Rahmani, che avevano ricevuto il diploma e la medaglia d’oro destinati alla madre. I figli di Mohammadi vivono in esilio a Parigi con il padre. Nella cerimonia nel municipio di Oslo, in Norvegia, per ricordare Mohammadi era stata collocata una sedia vuota, dietro la quale era stato posto un ritratto, scelto dalla stessa attivista, che la mostra sorridente e in abiti colorati.

