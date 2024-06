Le surreali immagini girate dal corrispondente della TV di Stato russa Pavel Aleksandrovich Zarubin

Il Presidente russo Vladimir Putin è atteso in Corea del Nord per una visita di due giorni, in mezzo alle preoccupazioni internazionali sulla cooperazione militare tra i due Paesi. Sarà il primo viaggio del leader del Cremlino in Corea del Nord in 24 anni. Il corrispondente della TV di Stato russa Pavel Aleksandrovich Zarubin ha postato sul suo canale Telegram un video che mostra le strade di Pyongyang decorate con bandiere russe e ritratti del presidente russo. Putin ha in programma l’incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un per un colloquio, mentre i due paesi approfondiscono il loro allineamento di fronte all’intensificarsi degli scontri con Washington.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata