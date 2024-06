von der Leyen, Meloni, Macron e gli altri nella capitale belga per discutere gli assetti della Commissione

(LaPresse) A Bruxelles va in scena la partita delle nomine della nuova Unione Europea. Nella serata di lunedì si è tenuta una riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo per avviare negoziati per i nuovi assetti della Commissione europea dopo le elezioni. Nella capitale belga sono arrivati i leader, dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen al presidente del Consiglio Ue Charles Michel, e poi la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro olandese Mark Rutte e la premier estone Kaja Kallas.

