In seguito al blitz i jihadisti sono stati tutti uccisi e i sequestrati liberati sani e salvi

Le immagini dell’irruzione delle forze speciali russe all’interno del carcere di Rostov, dove cinque detenuti miliziani dell’Isis hanno preso in ostaggio due guardie carcerarie, chiedendo loro un’auto e la possibilità di uscire liberamente dall’istituto. In seguito al blitz, i jihadisti sono stati tutti uccisi e i sequestrati liberati sani e salvi, riferisce il Servizio penitenziario federale russo. Secondo l’Agenzia Ria Novosti, uno dei due ostaggi era il direttore del carcere. Come confermato dalla Tass, i reclusi erano accusati di crimini legati al terrorismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata