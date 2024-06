La principessa Kate assiste alla parata Trooping the Colour dal balcone

Re Carlo III ha ricevuto il saluto dei soldati durante la tradizionale parata Trooping the Colour a Buckingham Palace. Accanto al sovrano su un palchetto la Regina Consorte Camilla.

Ad assistere alla marcia che celebra il compleanno pubblico del re dal balcone del palazzo reale c’è la Principessa del Galles Kate Middleton, che proprio in occasione delle celebrazione è riapparsa in pubblico dopo l’annuncio della malattia in marzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata