Secondo giorno dell'Hajj, uno dei cinque pilastri dell'Islam

Più di 1,5 milioni di pellegrini musulmani si sono recati al Monte Arafat a La Mecca sabato, per il secondo giorno dell’Hajj, il pellegrinaggio previsto dalla religione islamica. Nonostante il caldo e il sole cocente, i musulmani di tutto il mondo si sono riuniti e sono saliti sul monte, che è anche conosciuto come la collina della misericordia. Spesso questo è il momento più memorabile del pellegrinaggio: i fedeli si mettono spalla a spalla, piede a piede, chiedendo a Dio misericordia, benedizioni, prosperità e buona salute. Il monte si trova a circa 20 chilometri a sud-est della Mecca. Si crede che il Profeta Maometto abbia pronunciato il suo discorso finale, conosciuto come il Sermone di Addio, su questa collina sacra 1.435 anni fa.

Che cos’è l’Hajj

Il pellegrinaggio alla Mecca (chiamato Hajj) è uno dei più grandi raduni religiosi del mondo. È ufficialmente iniziato venerdì quando i pellegrini si sono spostati dalla Grande Moschea della Mecca a Mina, una pianura desertica appena fuori dalla città. Le autorità dell’Arabia Saudita, dove si trova La Mecca, si aspettano che il numero di fedeli quest’anno superi i 2 milioni, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia di coronavirus. Il pellegrinaggio è uno dei Cinque Pilastri dell’Islam. Tutti i musulmani sono tenuti a fare l’Hajj di cinque giorni almeno una volta nella vita se sono fisicamente e finanziariamente in grado di affrontare l’impegnativo pellegrinaggio.

