Il presidente russo lo ha detto durante un incontro con i vertici del ministero degli Esteri

“I Paesi occidentali hanno ora congelato i beni e le riserve valutarie russe. Ora stanno pensando a come porre almeno una base legale per appropriarsene definitivamente. Ma nonostante tutte le storture, il furto rimarrà certamente un furto e non resterà impunito“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i vertici del ministero degli Esteri.

