L'ex membro del gabinetto di guerra torna a parlare per la prima volta da quando ha lasciato il governo. Hamas smentisce: "Nessuno ha un'idea al riguardo"

IN AGGIORNAMENTO – Prosegue il conflitto nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas, con le due parti che non hanno ancora trovato un accordo per il cessate il fuoco. Intanto torna a parlare Benny Gantz, che nei giorni scorsi ha lasciato il gabinetto di guerra. L’ex membro del governo ha fatto sapere che il governo di Tel Aviv sa quanti ostaggi a Gaza sono ancora in vita. Pronta la replica di un alto funzionario di Hamas che ha smentito: Nessuno ha un’idea al riguardo”.

08:50 Raid Israele nella notte in sud Libano, uccisa donna

Aerei da guerra israeliani hanno lanciato un raid nella notte su un edificio tra le città di Janta e Deir Qanun al-Nahr, nel sud del Libano, uccidendo una donna e provocando almeno 7 feriti. È quanto fa sapere la National News Agency (NNA) libanese. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale Salah Ghandour di Bint Jbeil.

06:20 Dirigente Hamas: “Nessuno sa quanti ostaggi siano ancora vivi”

Osama Hamdan, alto funzionario di Hamas, afferma che nessuno sa quanti dei 116 ostaggi rapiti il 7 ottobre siano ancora vivi. “Non ne ho idea”, dice alla CNN il funzionario da Beirut. “Nessuno ha un’idea al riguardo”. Hamdan incolpa Israele per lo stato mentale di quattro ostaggi recentemente salvati, dopo che un medico ha affermato che erano soggetti a costanti abusi fisici ed emotivi durante la prigionia. “Credo che se hanno problemi mentali, è a causa di ciò che Israele ha fatto a Gaza”, dice secondo quanto riporta il Times of Israel, aggiungendo che i rapiti avevano un aspetto migliore quando sono usciti da Gaza rispetto a quando sono stati rapiti.

06:17 Milizia irachena rivendica attacco mai avvenuto a base israeliana

Una milizia irachena appoggiata dall’Iran afferma di aver lanciato droni sulla base aerea di Ramat David, nel nord di Israele. Ma non ci sono segnalazioni di attacchi di droni alla base o sirene di allarme segnalate dal Comando del fronte interno delle forze di difesa israeliane. Lo riporta il Times of Israel. Il gruppo, denominato Resistenza islamica in Iraq, rivendica attacchi contro obiettivi israeliani quasi ogni notte, anche se gli attacchi reali sono molto più rari.

01:44 Gantz: “Israele sa quanti ostaggi a Gaza sono ancora vivi”

Israele sa quanti ostaggi a Gaza sono ancora in vita. Lo dice il leader dell’opposizione Benny Gantz, che nei giorni scorsi ha lasciato il gabinetto di guerra. Nella sua prima intervista da quando ha lasciato il governo, Gantz ha anche detto che il governo israeliano sapeva dove si trovavano gli ostaggi della famiglia Bibas. Tra i rapiti il 7 ottobre 2023 c’era il piccolo Kfir Bibas, che aveva solo 8 mesi, quando uomini armati palestinesi guidati da Hamas li portarono via. Poi è tornato sull’addio al governo. “Quando è avvenuto l’attacco del 7 ottobre, eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda e abbiamo lavorato in sincronia. Ma col tempo le cose sono cambiate”, ha spiegato. “Le decisioni sono state rinviate a causa delle pressioni del ministro delle Finanze e di altri. Non solo mi sono arreso, ma ho cercato di avvertire e correggere il loro percorso. Non appena ho capito che era impossibile, me ne sono andato”, ha aggiunto. “La battaglia nel sud sarà lunga. Saremo qui per anni. Israele deve seguire una nuova strada. Le sfide sono enormi. Possiamo affrontarli solo se Israele sceglie una nuova leadership”. Per quanto riguarda la futura amministrazione di Gaza, Gantz ha affermato che “non può essere Hamas e non può essere Israele”. Israele continuerà il suo governo militare su alcuni territori di Gaza “ma non governerà Gaza”, ha sottolineato Gantz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata