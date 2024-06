Le immagini dell'operazione militare sono state diffuse dalla polizia di Tel Aviv

La polizia di Israele ha pubblicato un filmato drammatico che mostra il momento in cui ha fatto irruzione in un appartamento, nel centro di Gaza e ha salvato tre ostaggi israeliani durante il bltiz armato. Le immagini della bodycam mostrano prima l’arrivo dei militari nelle strade affollate di Nuseirat e poi l’irruzione in un appartamento, dove i tre prigionieri erano nascosti dietro un divano. La polizia chiede i loro nomi e poi dice loro: “Va tutto bene, siamo qui per salvarvi, state calmi”, mentre continua a sparare contro i miliziani di Hamas. L’Idf ha dichiarato che i tre prigionieri, Almog Meir Jan, 22 anni, Andrey Kozlov, 27 anni, e Shlomi Ziv, 41 anni, erano detenuti nella casa di un agente di Hamas nella città di Nuseirat. Durante l’azione il commando di Israele ha salvato quattro ostaggi, tra cui Noa Argamani, 26 anni, che era tenuta prigioniera in un appartamento vicino. Tutti e quattro gli ostaggi sono stati rapiti durante il festival musicale di Nova lo scorso 7 ottobre.

