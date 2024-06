Oltre trenta feriti nell'attacco sulla città natale di Zelensky

Proseguono i raid russi sull’Ucraina. Un attacco lanciato su Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ha causato almeno nove morti e oltre trenta feriti. Tra le vittime ci sono cinque bambini. L’attacco ha danneggiato 41 edifici residenziali e tre strutture educative. Il raid sulla città nell’oblast di Dnipro è arrivato alla vigilia dell’inizio del G7 in Italia, dove Zelensky è ospite e dove i grandi della Terra dovrebbero discutere su come rallentare l’offensiva di Mosca. Zelensky ha affermato che l’attacco ha dimostrato ancora una volta la necessità per l’Occidente di contribuire a rafforzare le difese aeree ucraine. Il presidente ucraino ha ripetutamente fatto appello ai partner occidentali di Kiev affinché forniscano più sistemi di difesa aerea; gli Stati Uniti hanno accettato di inviare un altro sistema missilistico Patriot.

